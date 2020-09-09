Медики Бурштына получили 3 аппарата ИВЛ высокого класса от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК

Сегодня, 9 сентября, Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК передали врачам Бурштынской центральной городской больницы 3 аппарата искусственной вентиляции легких производства Франции. Медики получили суперсовременное оборудование в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Государственным медучреждениям передаются экспресс-тесты, маски, средства индивидуальной защиты и суперсовременное оборудование. В том числе – аппараты ИВЛ. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Аппараты ИВЛ незаменимы для спасения жизней пациентов с тяжелыми осложнениями от COVID-19. До пандемии в государственных больницах Украины был серьезный дефицит этого оборудования. Сейчас ситуация меняется – Фонд Рината Ахметова, по личному решению Учредителя, закупил 204 аппарата высокого класса и доставляет их в регионы страны. Первые аппараты от Фонда украинские медики получили еще в марте. Передача оборудования идет до сих пор, причем его получателями становятся в том числе больницы небольших населенных пунктов, таких как Бурштын», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Директор Бурштынской ТЭС Валерий Хомяков добавил, что Центральная городская больница Бурштына получила уже 4 аппарата ИВЛ от Фонда Рината Ахметова, а Ивано-Франковская область в целом – 16 единиц этого оборудования.

«Борьба с коронавирусной инфекцией требует объединения усилий. Точечная помощь не способна остановить распространения инфекции. Помощь Фонда Рината Ахметова и ДТЭК направлена на удовлетворение актуальнейших потребностей медицинских учреждений, которые определяются в тесной координации с Министерством здравоохранения Украины. Уже не первый месяц мы работаем и с региональным штабом противодействия коронавирусу», – сказал Валерий Хомяков.

Первый заместитель главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Мария Савка отметила, что социально ответственный бизнес оказывает беспрецедентную поддержку региону, в частности, Фонд Рината Ахметова: «Бурштынской городской больнице такая помощь особенно важна, потому что принято решение, что эта больница станет в первую линию борьбы с коронавирусом. Уже скоро сюда поступят первые больные с коронавирусом. В Ивано-Франковской области очень тяжелая ситуация с заболеваемостью, мы перешагнули 10-тысячный рубеж – у нас 10 600 позитивных исследований. Каждый день от 110 до 160 новых заболевших. Надеемся, что удастся выйти из этой ситуации, но нужно, чтобы усилия прилагали все».

«Очень благодарны Фонду и компании ДТЭК за эту помощь. Мы получили экспресс-тесты, средства индивидуальной защиты, первый аппарат ИВЛ и теперь еще три. Это очень хорошая помощь для города и нашей больницы, благодаря этому оборудованию мы сможем спасти жизни людей», – сказал директор Бурштынской ЦГБ Владимир Василик.

Медикам также были вручены комплекты медицинской одежды, сшитые по спецзаказу Фонда Рината Ахметова по индивидуальным размерам врачей, работающих в отделении интенсивной терапии. «Хочу поблагодарить врачей за то, что в такое сложное время идут каждый день на работу, как на передовую. Выполняют свои обязанности, спасают жизни, и никто не задает вопрос: "Почему я?"», – отметил директор Бурштынской ТЭС Валерий Хомяков.