Для опровержения фейков: В Офисе президента прокомментировали совместную инспекцию в районе поселка Шумы

Совместная инспекция позиций украинских военных в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.) состоится при участии представителя ОБСЕ. Юридически ее проводят не стороны конфликта, а ОБСЕ в их сопровождении. Такое разъяснение опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины.

«С целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций сегодня достигнута договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник – ОБСЕ – в сопровождении представителей сторон», – говорится в сообщении.

В Офисе президента отмечают, что ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений в отношении любых нарушений договоренностей украинской стороной.

«Если кто-то не доверяет ОБСЕ, пусть увидит правду воочию. Если кто-то не понимает возможного механизма такого инспектирования, рекомендуем освежить в памяти историю деятельности СЦКК, а также пункт 2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей – ту часть, которая определяет стороны на линии разграничения и которая досталась Украине в наследство от некоторых "великих" дипломатов», – подчеркнули в ОП.

В Офисе главы государства также добавили, что в течение шести недель с 27 июля этого года благодаря эффективности украинских представителей на переговорах в различных форматах удалось достичь реального режима прекращения огня на Донбассе.

«Понятно, что это не может восприниматься спокойно всеми теми, кто привык политически или финансово наживаться на войне. Ради возобновления боевых действий они прибегают к провокациям, распространению фейков и уже традиционно для себя ставят пиар выше сохранения жизни людей. Категорически осуждаем такой подход к урегулированию любых вопросов», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, что сегодня, 9 сентября, на внеочередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Инспекция назначена на 14:00 10 сентября.

Ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы, которые были якобы дооборудованы «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия».

6 сентября в Киеве состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по данному вопросу. Участники провели детальный анализ ситуации на линии фронта и приняли во внимание отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 5 сентября, после которого Пушилин отдал свой приказ. В документе ОБСЕ четко указано, что Миссия провела воздушное наблюдение в районе поселка Шумы под Торецком и вопреки заявлению Пушилина не выявила никаких изменений в позициях ВСУ по сравнению с 5 июля. То есть СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля о мерах по усилению режима прекращения огня.

В понедельник, 7 сентября, в «ДНР» заявили, что решили отсрочить до 9 сентября операцию по уничтожению укреплений украинских военных у поселка Шумы.