Фото, дети, восстановление: Юристы ответили на ТОП-вопросы переселенцев по паспорту гражданина Украины

Вопрос о паспортах гражданина Украины всегда были актуальны для переселенцев. Много разных слухов ходит по этому поводу, и, как известно, не все из того, что говорят или пишут, является правдой. В этой связи правозащитники «Юридического советника для переселенцев» рассмотрели 5 самых популярных утверждений о паспорте для переселенцев, определив – что из этого правда, а что миф.

Паспорт возможно оформить только по месту регистрации (прописке)

❌ Миф

На самом деле, согласно Постановлению Кабмина от 25.03.2015 № 302 переселенцы могут подавать документы для восстановления утраченного паспорта по месту фактического проживания, указанного в справке о постановке на учет ВПЛ.

Более того, в период карантина лица, которые не были взяты на учет как ВПЛ (не имеют «справки переселенца»), могут обращаться за оформлением паспорта в любое подразделение Государственной миграционной службы Украины. Так, согласно Закону Украины от 17.03.2020 № 530, оформление документов, удостоверяющих личность, в период действия карантина осуществляется по месту обращения лица.

При достижении 25-ти и 45-ти летнего возраста в паспорт можно вклеить фото, получать ID-карту необязательно

✅ Правда

Сейчас так же, как и раньше, лица, которым исполняется 25 и 45 лет, могут не получать ID-карту вместо паспорта в виде «книжки» (образца 1994 года), если, конечно, у них нет такого желания.

Да, пока еще продолжает действовать процедура вклеивания фотографии в бумажный паспорт. Хотя отдельный законопроект (№ 3986-1 от 14.08.2020), который предусматривает введение обязательного оформления ID-карт в таких случаях, уже передан на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Вместе с тем следует помнить, что вклеить фотографию надо в течение месяца со дня рождения. Если этого не сделать в указанные сроки, ранее выданный паспорт гражданина Украины все-таки придется обменять на ID-карту.

При этом если гражданину исполнилось 25 или 45 лет в период действия карантина, то он сможет вклеить фото в паспорт в течение 30-ти календарных дней с даты прекращения карантина. Если срок для вклеивания фотографии не истек до дня введения карантина, то течение этого срока будет продолжено со дня прекращения карантина (Заключительные положения ЗУ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения корона вирусной болезни (COVID-19)»).

Паспорт с не вклеенным фото после достижения лицом 25-ти или 45-ти лет действительный целый месяц

❌ Миф

Несмотря на то, что действующее законодательство предоставляет гражданам Украины целый месяц после достижения 25- и 45-летнего возраста для того, чтобы вклеить фотографию в паспорт в виде «книжки», уже с первого дня такой паспорт становится недействительным. Соответственно получить деньги в кассе банка без карточки или оформить «справку переселенца», или заключить брак с таким паспортом – будет невозможно!

Ребенок не может самостоятельно оформить паспорт гражданина Украины без присутствия родителей

❌ Миф

Сразу отметим, что в настоящее время паспорт гражданина Украины оформляется с 14-летнего возраста. И это не просто право, а обязанность лица. Вместе с тем документы на паспорт ребенком, достигшим 14 лет, подаются лично. Присутствие и / или согласие родителей при этом не требуется.

Единственное, что для оформления паспорта ребенку необходимо будет предоставить определенный пакет документов, который включает оригиналы и копии паспортов обоих родителей и справку о принадлежности к гражданству Украины (если один из родителей иностранец).

При отсутствии отца или матери также понадобится оригинал и копия одного из следующих документов:

свидетельства о смерти одного из родителей;

решение суда о лишении родительских прав одного из родителей;

решение суда о признании одного из родителей безвестно отсутствующим;

выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о рождении с указанием сведений об отце в соответствии с ч. 1 ст. 135 Семейного кодекса Украины.

Важно отметить, что паспорт оформляется лицам, не достигшим 18-летнего возраста, на 4 года, а лицам, достигшим 18-летнего возраста – на каждые 10 лет.

При первом оформлении паспорта гражданина Украины административный сбор не взимается.

В случае потери паспорта в форме «книжки» возможно получить только паспорт в форме ID-карты

✅ Правда, но частично

Сейчас паспорт гражданина Украины действительно изготавливается в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель (ID-карты). И это касается не только случаев оформления паспорта впервые, но и восстановление в случае потери или порчи.

Вместе с тем Государственная миграционная служба Украины продолжает оформление и выдачу паспортов старого образца тем гражданам, в отношении которых имеется судебное решение об обязательствах ГМС оформить такие паспорта. Временный порядок такой процедуры предусмотрен приказом МВД Украины от 06.06.2019 № 456.