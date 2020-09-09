На «нормандской» встрече министров будут обсуждать выборы на неподконтрольном Донбассе, – Кулеба

Выборы на временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса должны состояться в соответствии с Копенгагенскими критериями ОБСЕ. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «УНН».

Он не опроверг озвученную ранее министром иностранных дел ФРГ информацию о том, что во время встречи министров Нормандского формата одной из тем для обсуждения станет имплементация формулы Штайнмайера – а значит, и проведение выборов на Донбассе.

В то же время, говоря о российских ультиматумах в этом вопросе, министр заверил, что Украина не поступится собственными принципами.

«Россия может ставить сколько угодно ультиматумов, но мы всегда будем руководствоваться не ультиматумами, а национальными интересами нашего государства. Я убежден, что нашим интересам отвечает безопасность на Востоке. Это когда не убивают наших солдат, и наши солдаты не получают ранения в боях», – отметил дипломат.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что первый и ключевой вопрос для украинской стороны – это безопасность, лишь при этом условии можно говорить о политике.

«И здесь второй интерес Украины. Да, мы хотим реинтегрировать эти территории. Для этого там нужно будет провести выборы. Но и наша позиция абсолютно четкая и бескомпромиссная – эти выборы должны состояться на территории, освобожденной от российских вооруженных сил и поддерживаемых ими незаконных вооруженных формирований, у нас не должна быть дырявой граница с Россией, потому что невозможно провести честные выборы, если можно по-тихому из России устраивать "карусели" и завозить все, что хочешь. Третье – должна функционировать полноценно инфраструктура, необходимая для выборов, и это должна быть украинская инфраструктура – правоохранительные органы, Центральная избирательная комиссия, свободный доступ к СМИ. То есть выборы должны состояться в соответствии с Копенгагенскими критериями ОБСЕ», – пояснил глава МИД.

Он отметил необходимость «нормального» процесса выборов, для того чтобы они были легитимны и их результат можно было признавать.

«Как мы в эту точку придем, какие мы должны принять законы, какого содержания – это другой вопрос, и здесь есть пространство для компромисса», – добавил Кулеба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в Нормандском формате на уровне советников глав государств (Украины, Франции, России и Германии) запланирована на 11 сентября.