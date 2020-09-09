Правительство прекращает «карантинную» помощь на детей ФЛП

В сентябре завершается программа «карантинных» выплат государственной помощи предпринимателям на детей. Об этом сообщили в Кабинете министров Украины, передают «Донецкие новости».

В КМУ отметили, что с апреля по июль поддержкой воспользовались около 83 тысяч ФЛП на сумму 554 млн грн.

«Правительство оказывало поддержку предпринимателям 1 и 2 группы, в период жесткого карантина. Ослабление карантина позволяет предпринимателям вернуться к работе. Поэтому в сентябре временная программа поддержки прекращается», – пояснили в правительстве.

Как сообщалось ранее, на период карантина в Украине физические лица-предприниматели (ФЛП) могли оформить материальную помощь на детей возрастом до 10 лет: для детей от 0 до 6 лет – 1779 грн, от 6 до 10 лет – 2218 грн. Данное пособие могли получить ФЛП 1 и 2-й категорий, которые вовремя оплачивали единый социальный взнос (ЕСВ).