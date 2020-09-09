В случае смерти и инвалидности от коронавируса: В КМУ сообщили о выплатах медикам

В случае установления инвалидности или смерти от коронавируса правительство установило размеры выплат медикам. Об этом сообщили в Кабинете министров Украины, передают «Донецкие новости».

Так, на данный момент установлены следующие социальные выплаты:

І группа инвалидности – 840 тыс. 800 грн;

II группа инвалидности – 735 тыс. 700 грн;

III группы инвалидности – 630 тыс.600 грн.

В случае смерти медработника от COVID-19 во время выполнения профессиональных обязанностей, семье погибшего выплатят 1 млн 575 тыс. 500 грн.

«Средства на выплаты предусмотрены государственным бюджетом и будут выплачены через Фонд социального страхования», – уточнили в Кабмине.