RU
Все новости

В случае смерти и инвалидности от коронавируса: В КМУ сообщили о выплатах медикам

09.09.20 22:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В случае установления инвалидности или смерти от коронавируса правительство установило размеры выплат медикам. Об этом сообщили в Кабинете министров Украины, передают «Донецкие новости».

Так, на данный момент установлены следующие социальные выплаты:

  • І группа инвалидности – 840 тыс. 800 грн;
  • II группа инвалидности – 735 тыс. 700 грн;
  • III группы инвалидности – 630 тыс.600 грн.

В случае смерти медработника от COVID-19 во время выполнения профессиональных обязанностей, семье погибшего выплатят 1 млн 575 тыс. 500 грн.

«Средства на выплаты предусмотрены государственным бюджетом и будут выплачены через Фонд социального страхования», – уточнили в Кабмине.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк