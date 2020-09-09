Богдан: Азаров – лучший премьер, а Януковича погубили сыновья

Николай Азаров – один из лучших премьер-министров Украины. А из последних руководителей правительства – Владимир Гройсман. Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Украины (25 июня 2019 г. – 11 февраля 2020 г.) Андрей Богдан.

Он рассказал, что свою работу в госсекторе начал со Львовской железной дороги. Непосредственным его руководителем был Георгий Кирпа, в те годы еще гендиректор «Укрзализныци», с 2004 года при президентстве Леонада Кучмы – министр транспорта в правительстве Януковича. Напомни, что Кирпа был обнаружен мертвым на своей даче под Киевом 27 декабря 2004 года на следующий день после переголосования второго тура (на котором победил Виктор Янукович) президентских выборов. Официальная версия смерти – самоубийство, министр застрелился.

«И когда Кирпа переехал в Киев, стал министром транспорта, через некоторое время и я переехал в Киев. Но уже начал заниматься частной адвокатской практикой. Потом пошел работать в Киевский апелляционный хозяйственный суд. Это было при президенте Кучме. Потом Майдан (2004 года, – ред.), "Кучму геть", Ющенко. Я тогда много как юрист работал с Секретариатом президента, представлял интересы многих лиц. С того времени началось мое присутствие в политической жизни страны», – рассказал Богдан.

В 2008 – 2010 гг. при президентстве Виктора Ющенко он работал заместителем министра юстиции Украины Николая Онищука.

«Затем я перешел работать в Кабинет министров Украины к премьер-министру Азарову. Был замминистра Кабинета министров у [Анатолия] Толстоухова. Потом был советником премьер-министра. При Порошенко (он меня увольнял, что-то требовал, дела какие-то повозбуждал) я уволился с госслужбы и работал советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского», – перечислил Богдан.

Из всех президентов страны, с которым ему довелось поработать, Богдан выделил Януковича. «Первые два года [после 2010 года] эта команда, нравится кому-то или нет, шла в Европейский Союз. Они слаженно работали. Там не было какой-то огромной коррупции. Была, но как всегда существует. Но не было системной. А потом… это мое личное мнение – Януковича погубили сыновья. Вообще всю эту власть, у кого были сыновья. Они (сыновья руководителей страны, – ред.) все – бизнесмены. А государственная служба, президентская власть и бизнес – не сопоставимы. Несопоставимы даже потому, что ты – та голова, с которой гниет вся рыба. Если ты на секунду допускаешь неправильные правила игры (а на тебя смотрят, как на самую вершину), как только ты дал сигнал "можно", что я себе позволяю – моментально все будут делать так же. И ты не сможешь с этим справиться», – пояснил экс-чиновник.

В этой «системе сыновей» были не только дети Януковича, но и генпрокурора Виктора Пшонки, министра юстиции Александра Лавриновича. «Всех. У всех у них были сыновья, которые так или иначе были связаны с каким-то бизнесом», – отметил Богдан.

А вот Николая Азарова он считает одним из лучших премьер-министров Украины. Правда, не виделся с ним после того, как Азаров после 2014 года бежал в Москву. «Я не хочу говорить о Майдане. Это, наверное, история оценит. Но я хочу сказать, что Николай Янович останавливал очень много глупостей. И если бы ни Николай Янович, то, наверное, Майдан был бы еще раньше. Я уверен, что он честный человек, и что он не давал воровать. Хотя было трудно. И президент давал указания премьер-министру, и спорить с ним было очень трудно. Но Николай Янович – очень опытный бюрократ. Он умел сказать "нет" правильно», – оценил Богдан.

При этом самым именно профессиональным он считает правительство премьер-министра Владимира Гройсмана (при президенте Петре Порошенко). «Яценюк – очень умный человек, я к нему с большим уважением. Но он пришел в очень тяжелое время [в 2014-м], сразу после Майдана, во время войны. И справиться с тем, что происходило в стране – это очень трудно. Но наиболее оптимистическое время в стране, удачливое экономически, наиболее понятное для международных партнеров было время Гройсмана. Там наблюдался более 30 месяцев стабильный экономический рост, маленькая инфляция, понятные взаимоотношения с международными партнерами, другими государствами, с обществом. И я считаю, что если бы не Петр Алексеевич [Порошенко], то результаты были бы еще лучше», – высказал свою позицию экс-политик.

И Богдан уверен, что у Гройсмана есть большое будущее, «какая-то политическая карьера или менеджерская так точно в госструктурах».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «В гостях у Гордона»