Если не пойдешь, будет очередной «кидок»: Стало известно, как и когда Зеленский решил идти в президенты

После сериала «Слуга народа» Владимир Зеленский дал людям какую-то надежду, и если бы он даже не попробовал поучаствовать в президентских выборах, многие разочаровались бы. Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Украины (25 июня 2019 г. – 11 февраля 2020 г.) Андрей Богдан.

По его словам, с Владимиром Зеленским он познакомился «давно, в офисе одного крупного бизнесмена». «Он знал, что я адвокат. Несколько раз пересекались», – отметил Андрей Богдан.

При первой встрече Зеленский произвел на него впечатление доброго, открытого и честного человека. «Он очень харизматичный, он просто притягивает людей. Я сам наблюдал, как такие зубры мировой политики при разговоре с ним оттаивали… Это очень сильная его сторона, и она естественная. Но при этом надо понимать, что он суперпрофессиональный актер. И он может "включать" эту свою харизматичность даже с людьми, которые ему неприятны. Это сильная сторона Владимира Зеленского, и он умеет этой стороной пользоваться», – отметил экс-чиновник.

Андрей Богдан рассказал, что в тесном кругу «95-го квартала» давно обсуждалась тема того, чтобы Зеленский пошел в президенты.

«У нас был разговор, не помню какой это год, 2016 или 2017, Боря Филатов стал мэром Днепропетровска (с 27 ноября 2015 года – ред.) и освободился округ. Я набрал Владимира Александровича – он был в Одессе – есть разговор. Я приехал в Одессу, мы сидели в ресторане и обсуждали. Я говорю, смотри, если идти в президенты, все равно должна быть какая-то политическая площадка. Должен быть какой-то минимальный фундамент», – сказал экс-чиновник.

«Есть такая фраза, и я считаю, что она очень сильно на него повлияла, что после сериала "Слуга народа" ты дал людям какую-то надежду. Если ты даже не попробуешь, то они разочаруются. Этот будет очередной "кидок". Если у тебя не получится и ты не выиграешь, то тебя никто не упрекнет. Но если ты даже не попробуешь, то вот лично я разочаруюсь», – добавил он.

По словам экс-политика, Зеленский думал очень долго. А внутреннее решение идти на президентские выборы было принято Зеленским 31 декабря 2018 года. Вопрос о том, ставить или не ставить новогоднее поздравление, дискутировался 31 декабря. Еще в 10-х числах декабря уже была фактически предвыборная программа, но именно внутреннее «да» – это в последний день года.

Рассказал Богдан и о роли сериала «Слуга народа». «Из того всего, что я видел и слышал, его сценаристом, продюсером, двигателем, идейным менеджером был Владимир Зеленский», – сообщил он.

С тем, что именно сериал сыграл решающую роль в большом рейтинге на президентских выборах, экс-чиновник не согласен: он считает, что сериал повлиял, но основой была «технологичная красивая избирательная кампания», которая строилась на самом Владимире Зеленском. «Избирательная кампания – это не Голобородько, это Зеленский. Это сознательное решение – не повторять того, что там (в сериале – ред.)», – сказал Андрей Богдан.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «В гостях у Гордона»