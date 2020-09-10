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Кириленко сообщил о печальном рекорде Донетчины (Карта)

10.09.20 08:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За среду, 9 августа, коронавирусную болезнь диагностировали у 90 жителей области, в том числе у 8 детей и одной медработницы COVID-19. Об этом сегодня, 10 сентября, в своем Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«90 новых больных в день – это печальный рекорд для Донецкой области», – написал Кириленко.

Новые случаи выявлены:

  • 24 – в Краматорске;
  • 22 – в Мариуполе;
  • по 8 – в Славянске и Лиманской ОТГ;
  • 7 – в Мирнограде;
  • 6 – в Бахмуте;
  • 5 – в Покровске;
  • по 2 – в Селидово и Николаевке;
  • по 1 – в Родинском, Святогорске, Дружковке, Новогродовке, Угледаре и Соледарский ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 1 852 случая COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1 086 человек;
  • на лечении – 741 пациент;
  • летальных случаев – 25.

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