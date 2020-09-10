Кириленко сообщил о печальном рекорде Донетчины (Карта)

За среду, 9 августа, коронавирусную болезнь диагностировали у 90 жителей области, в том числе у 8 детей и одной медработницы COVID-19. Об этом сегодня, 10 сентября, в своем Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
«90 новых больных в день – это печальный рекорд для Донецкой области», – написал Кириленко.
Новые случаи выявлены:
- 24 – в Краматорске;
- 22 – в Мариуполе;
- по 8 – в Славянске и Лиманской ОТГ;
- 7 – в Мирнограде;
- 6 – в Бахмуте;
- 5 – в Покровске;
- по 2 – в Селидово и Николаевке;
- по 1 – в Родинском, Святогорске, Дружковке, Новогродовке, Угледаре и Соледарский ОТГ.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 1 852 случая COVID-19, из них:
- выздоровели – 1 086 человек;
- на лечении – 741 пациент;
- летальных случаев – 25.