Кириленко сообщил о печальном рекорде Донетчины (Карта)

За среду, 9 августа, коронавирусную болезнь диагностировали у 90 жителей области, в том числе у 8 детей и одной медработницы COVID-19. Об этом сегодня, 10 сентября, в своем Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«90 новых больных в день – это печальный рекорд для Донецкой области», – написал Кириленко.

Новые случаи выявлены:

24 – в Краматорске;

22 – в Мариуполе;

по 8 – в Славянске и Лиманской ОТГ;

7 – в Мирнограде;

6 – в Бахмуте;

5 – в Покровске;

по 2 – в Селидово и Николаевке;

по 1 – в Родинском, Святогорске, Дружковке, Новогродовке, Угледаре и Соледарский ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 1 852 случая COVID-19, из них: