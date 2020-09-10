СНБО изучает пять вариантов возвращения Донбасса, – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассматривает несколько вариантов восстановления украинского суверенитета на неподконтрольной в настоящее время украинским властям части Донбасса. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Данилова, перед встречей в Париже в Нормандском формате было заседание СНБО, где было рассмотрено 5 вариантов ситуации, связанной с возвращением неподконтрольной украинским властям части Донбасса.

«Сейчас в работе первый вариант – политико-дипломатический путь решения ситуации. Это когда работают дипломаты, политики. Мы предпринимаем попытку договориться с Россией, чтобы они ушли из нашего дома. Если нам это не удастся, у нас есть полное право перейти к другим вариантам», – отметил секретарь СНБО.

Также Данилов рассказал об участии Леонида Кравчука и Витольда Фокина в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

«И Кравчук, и Фокин, которые назначены в ТКГ, имеют свое собственное мнение по тем или иным вопросам. У них есть определенный опыт. Но надо понимать, что это их позиция как человека, как гражданина. Является ли это позицией Украины – я не уверен, по многим вопросам. Потому что я могу сказать: то, что сегодня делает Зеленский, это соответствует решению СНБО от 5 декабря 2019 года», – заявил секретарь СНБО.