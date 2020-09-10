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В прифронтовой Авдеевке ребенку-сироте вручили ключи от квартиры

10.09.20 08:59
Фото: Facebook Павла Жебривского
Фото: Facebook Павла Жебривского

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) в среду, 9 сентября, ребенку-сироте Кристине Корягиной вручили ключи от квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Отмечается, что это стало возможным благодаря реализации региональной программы обеспечения жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, на условиях софинансирования 50 на 50 за счет средств субвенции из областного бюджета бюджетам городов, районов, объединенных территориальных громад, которая действует в области с 2017 года.

«Сертификат на квартиру от Донецкой облгосадминистрации, военно-гражданской администрации города Авдеевка и ключи от нее Кристине Корягиной вручили начальник службы по делам детей облгосадминистрации Наталья Тимофеева и руководитель военно-гражданской администрации города Авдеевка Виталий Барабаш», – сообщили в пресс-службе.

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