Андрей Богдан рассказал о жене Зеленского и «минусовых» познаниях Зе-команды

В ходе предвыборной кампании Владимира Зеленского поддерживала его жена. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины (25 июня 2019 г. – 11 февраля 2020 г.) Андрей Богдан.

По его словам, жена Владимира Зеленского Елена изначально была против участия мужа в президентских выборах. «Лену я очень уважаю, она умный человек. Насколько я слышал, она была против. Но когда Владимир Александрович сказал: "Я иду", она свое мнение отставила в сторону и всячески ему помогала, поддерживала», – сказал экс-политик.

Также он рассказал, что сам «личные деньги, и довольно крупную сумму, вытянул и положил на общие нужды» в ходе предвыборной кампании. То же самое сделали и многие его друзья.

Точную сумму вложенных средств Богдан не озвучил, но отметил, что это «очень большие деньги».

Слова Игоря Коломойского о том, что потраченное на избирательную кампанию удалось вернуть за счет концертов студии «Квартал 95», он считает, скорее, шуткой. Но при этом уверен, что это была одна из самых дешевых избирательных кампаний в мире.

Также Андрей Богдан боялся, что во время дебатов с Петром Порошенко Владимир Зеленский скажет что-то не то. Дебаты, по его мнению, выигрывает тот, кто готовится лучше. И Зеленский готовился 7 дней, не занимаясь больше ничем.

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что «если бы не было Богдана, то Зеленский не стал бы президентом». Комментируя эти слова, экс-чиновник отметил, что имеет богатый опыт участия в выборах в роли адвоката, наблюдателя и др. А познания команды Зеленского касательно избирательного процесса были «не то что нулевые, а минусовые: они снимали фильмы про это, а как оно в жизни происходит, абсолютно не знали». Команда пробовала нанять каких-то людей, но они или имели целью только заработать деньги, или несли чушь. «Что делал я: вот эту энергию, талант, креатив вкладывал в закон, порядок и сроки», – рассказал о своей роли экс-политик.

Он сообщил, что когда закрылись избирательные участки и стало известно о победе Зеленского, он почувствовал и эйфорию, и усталость, и страх. Также Андрей Богдан рассказал, что сразу же после победы, той же ночью, Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп и поздравил его. Но при самом разговоре экс-чиновник не присутствовал, поэтому и деталей не знает.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «В гостях у Гордона»