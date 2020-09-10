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За сутки COVID-19 в Украине заболели более 2,5 тыс. человек

10.09.20 09:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 2 582 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 10 сентября, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки в Украине заболели 2 582 человека. Из них 178 детей, а также 157 медработников. Были госпитализированы 400 человек. Зафиксированы 44 летальных случая. При этом выздоровели 1 174 пациента. За все время пандемии в Украине заболели 145 612 человек. Из них 9 414 детей и 12 463 медработника. При этом в целом выздоровели 65 877 пациентов. Летальных случаев – 3 083», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Харьковской (339), Тернопольской (251), Львовской (183), Ивано-Франковской (143), Хмельницкой (142) областях и г. Киеве (298).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 852 случая COVID-19, в Луганской – 503 случая.

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