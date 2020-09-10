Разминирование Луганщины: За сутки пиротехники обнаружили более 60 взрывоопасных предметов

За минувшие сутки в Попаснянском и Станично-Луганском районах Луганщины пиротехники ГСЧС обнаружили и изъяли более 60 взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины в Луганской области.

Сообщается, что в среду, 9 сентября, пиротехники обследовали 5,3 га территории в Попаснянском и Станично – Луганском районах, где обнаружили и изъяли 22 артиллерийских снаряда, 20 минометных мин, 18 гранат, 2 инженерных боеприпаса, 3 подрывника и 6 единиц других взрывоопасных боеприпасов.