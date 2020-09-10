Сводка из зоны ООС за 9 сентября: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За минувшие сутки, 9 сентября, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, не было.

С начала текущих суток, 10 сентября, в полосах ответственности украинских бригад обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные соблюдали режим прекращения огня в минувшие сутки, при этом трижды нарушили условия дополнительных мер контроля и усиления перемирия. Накануне подразделения ВСУ проводили инженерные работы на своих позициях вблизи населенных пунктов Красногоровка и Старогнатовка. Кроме того, в 19:30 украинские военные осуществили один взрыв в районе подконтрольного киевским властям села Гнутово».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.