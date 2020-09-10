В «ЛНР» еще у 9 человек выявили COVID-19

В «ЛНР» за сутки медики зарегистрировали 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-центр «минздрава ЛНР».

«Всего по состоянию на 09:00 10 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 763», – уверяют в «минздраве».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 642 человека. С начала пандемии медики республики зарегистрировали 20 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус», – добавляют в «республике».