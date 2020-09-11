Дом Вендеровича и тысячный паровоз: В «ЛНР» ввели в обращение блок марок (Фото, цена)

В «ЛНР» ввели в обращение блок художественных почтовых марок «225 лет Луганску». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«10 сентября 2020 года ГУП ЛНР "Почта ЛНР" вводится в обращение и считается действительным для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи блок художественных почтовых марок "225 лет Луганску», – уверяют в «ЛНР».

Блок форматом 146 мм х 54 мм выпущен тиражом 600 экземпляров (в одном блоке – 3 марки), номинальная цена – 156 руб. (58 грн по местному курсу на 11.09.2020).

На марке «Сталелитейный завод» изображено фото предприятия и номинальная стоимость марки, на марке «Тысячный паровоз» – тысячный паровоз (СО17-1000), фотография Дома техники, номинальная стоимость марки, на марке «Дом Вендеровича» – фото дома и номинальная стоимость марки.

«На блоке отображено изображение перекрестка улиц Советской и Оборонной, фотография Красной площади, три марки, месяц и год выпуска, тираж. Знаки почтовой оплаты можно будет приобрести в отделениях почтовой связи», – сообщают в «республике».

«Специальное гашение блока художественных почтовых марок "225 лет Луганску" прошло в филиале Музея истории и культуры города… Для проведения торжественной процедуры государственное унитарное предприятие "Почта ЛНР" также выпустило конверт и специальный почтовый штемпель первого дня», – добавляют в «ЛНР».

Напомним, День города в Луганске отмечается во вторую субботу сентября.