Язык нашего развития: Данилов рассказал, какой язык нужно знать украинцам

Украинцам кроме государственного языка необходимо знать английский. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24».

Данилов рассказал, какой из вопросов национальной безопасности его беспокоит больше всего, кроме вопроса войны.

«Я не ошибусь, если скажу, что это наше образование, образование наших граждан в широком смысле этого слова. Я сторонник, чтобы у нас было два языка в стране. Должен быть государственный язык – украинский, особенно должен быть английский язык – это язык нашего развития», – заявил секретарь СНБО.

На вопрос ведущей, должен ли английский язык стать вторым государственным, Данилов ответил отрицательно.

«Нет, английский должен быть обязательно у всех преподавателей, у тех людей, которые проводят обучение. Когда нам начинают говорить о Пушкине, Лермонтове – конечно надо знать (русский, – ред.). Хотите – знайте, понимайте, но надо понимать, что весь мир научный, деловой – это английский язык. Так сложилось», – отметил Данилов.