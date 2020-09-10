В «ДНР» умерли мужчина и женщина с коронавирусом

В «ДНР» за сутки выявили 33 новых случая коронавируса. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба «минздрава «ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 9 сентября, выявлены 33 случая заболевания, из них 1 случай выявлен у приехавшего из Украины. Зарегистрированы 2 летальных случая – мужчина в возрасте 44 лет и женщина в возрасте 68 лет», – уверяют в «ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 10 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 739:

на лечении – 1 223 пациента,

выписан – 1 361 человек,

летальных случаев – 155.

«По состоянию на 10 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 128 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – утверждают в «республике».