COVID-19: Глава Минздрава озвучил показатель летальности в Украине

Показатель летальности от COVID-19 в Украине составляет 2,1%. Об этом сегодня, 10 сентября, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«То, что касается летальности: у нас, в Украине, на сегодняшний день он составляет 2,1%. Считается эта летальность очень просто. Это обычная пропорция. То есть общее количество заболевших COVID-19 и общее количество умерших от этой болезни. И процент этих умерших и является летальностью. На сегодняшний день – это 2,1%. Хочу сказать, что мы снизили эту летальность на 30%, если сравнивать это с первыми числами апреля. Она у нас была на уровне 3%. Сейчас 2,1%», – сообщил Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что на это повлияло все, то предпринимается для борьбы с COVID-19 в Украине: карантинные ограничения и правила, утвержденные протоколы лечения.

«Вообще все, что касается летальности – то она у нас одна из самых низких в мире. И это то, чем мы можем гордиться – нашими врачами, и нашими, в том числе, действиями, которые приводят к таким показателям. Например, в такой стране как Франция, летальность составляет более 9%. В Великобритании – более 11%. В Германии – около 4%. В Соединенных Штатах Америки – около 3%», – рассказал Степанов.

Министр отметил, что более 90% от всего количества умерших – люди старше 50 лет. 79,7% – люди, которые имели сопутствующие заболевания.