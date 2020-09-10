Личная вендетта: Богдан о желании посадить Порошенко

В отношении Петра Порошенко точно есть мотивированные подозрения, которые нужно расследовать. Однако расследование экономических преступлений – сложный и длительный процесс. Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Украины (25 июня 2019 г. – 11 февраля 2020 г.) Андрей Богдан.

Занять пост главы Администрации президента Андрею Богдану предложил Владимир Зеленский. «Но потом, когда пришли первые поздравления, все страны демократического лагеря требовали меня держать подальше. Даже приезжала делегация из США, говорили: "Нельзя человека Коломойского"», – рассказал экс-чиновник.

По его словам, с Зеленским у него была договоренность о том, что он не сможет уйти, пока Зеленский его не отпустит.

Стаж экс-политика на госслужбе – 11,5 лет, кроме того, он работал на госпредприятиях, политическим адвокатом. «Конечно, это была какая-то точка, какой-то знак в трудовой книжке, какая-то галочка, что ты можешь, умеешь, заслуживаешь», – отметил он.

Перед назначением Богдана Владимир Зеленский «наслушался послов» и сутки думал.

Напомнил экс-чиновник и о том, что фразу «Весна придет – сажать будем» придумал именно он. Зеленский, по его словам, побаивался ставить билборды, так как это «угроза», но в итоге это оказался мощный лозунг.

В декабре 2019 года президент предлагал ему пойти на должность генпрокурора. Но Богдан не хотел становиться генпрокурором.

А президента, большого какого-то политического лидера, по его словам, посадить очень сложно. Должна быть жесткая доказательная база, конкретное коррупционное преступление. Став генпрокурором, он «посадил бы всех, кто этого заслужил». Было у Андрея Богдана и желание посадить Петра Порошенко. «Но это какая-то личная вендетта, он на меня возбуждал уголовные дела, мне подбрасывали разные предметы…», – сообщил экс-чиновник.

Преступником, напомнил экс-политик с 20-летним стажем адвоката, человека можно назвать после приговора суда. Но в отношении Порошенко, по его словам, точно есть мотивированные подозрения, которые нужно расследовать.

Есть дела по «Ленинской кузнице», по «Укроборонпрому». Однако экономические преступления расследовать особенно сложно. «Там везде офшоры, международная правовая помощь. Это большие сроки… Но там есть перспективы… Но то, что сейчас происходит, это, по-моему, раздувание рейтингов Петру Алексеевичу», – считает Андрей Богдан.

«Я слышал, что некоторые чиновники Офиса президента часто бывают в "Санаханте" (ресторан в Киеве, – ред.), где совершенно случайно обедают с Петром Алексеевичем. Но эти совпадения бывают очень-очень часто», – сказал он, не называя конкретных фамилий.

Богдан охарактеризовал Порошенко как умного и опытного человека. «У меня к нему тотальное не восприятие… Он очень умный и очень опытный… Он очень умный: реально очень умный. Подготовленный. Очень опытный. Политик с таким стажем. Бюрократ с огромнейшим стажем. Бизнесмен. Подготовленнее его, я даже не знаю, кто есть. Но он абсолютное зло. Вот для меня, с моей точки зрения, это человек, который дискредитирует вообще движение страны в Европу. Я своим знакомым, друзьям из того же Львова… говорю: "Вот если с Порошенко, то и не хочется в Европу идти". Ну ее нафиг, такую Европу», – резюмировал экс-чиновник.

Такой рейтинг у Порошенко был из-за отсутствия конкуренции, уверен Андрей Богдан. Как только появлялся сильный соперник – его рейтинг тут же рассыпался.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «В гостях у Гордона»