На Луганщине коронавирус обнаружен у более чем 500 человек (Карта)

В Луганской области за сутки выявили 23 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

География новых случаев:

16 – Северодонецк (из них 3 – были в контакте с зарегистрированными ранее заболевшими, 3 – прибыли с неподконтрольных украинским властям территорий, 10 – с клиническими проявлениями болезни);

2 – Лисичанск (контактировали с зарегистрированными ранее заболевшими);

3 – Беловодский район (прибывшие с неподконтрольных украинским властям территорий);

по 1 – в Кременском (прибыл из неподконтрольной территории) и Троицком (больной пневмонией) районах.

Всего по состоянию на 10 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 504 случая коронавирусной болезни: