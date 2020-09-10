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На Луганщине коронавирус обнаружен у более чем 500 человек (Карта)

10.09.20 12:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области за сутки выявили 23 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

География новых случаев:

  • 16 – Северодонецк (из них 3 – были в контакте с зарегистрированными ранее заболевшими, 3 – прибыли с неподконтрольных украинским властям территорий, 10 – с клиническими проявлениями болезни);
  • 2 – Лисичанск (контактировали с зарегистрированными ранее заболевшими);
  • 3 – Беловодский район (прибывшие с неподконтрольных украинским властям территорий);
  • по 1 – в Кременском (прибыл из неподконтрольной территории) и Троицком (больной пневмонией) районах.

Всего по состоянию на 10 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 504 случая коронавирусной болезни:

  • выздоровели – 267 человек;
  • продолжают лечение – 233 пациента, из них 12 детей (66 человек лечатся в больницах, 167 – амбулаторно);
  • умерли – 4 человека.

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