На Луганщине мужчина уничтожил хозпостройку при попытке самоубийства

В Новоайдарском районе Луганщины мужчина уничтожил хозпостройку, пытаясь взорвать себя гранатой. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что утром в среду, 9 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что в с. Победа во дворе дома по ул. Широкая произошел взрыв, в результате которого загорелась хозяйственная постройка.

Правоохранители установили, что в хозпостройке взорвалась граната РГН.

В результате взрыва 65-летний хозяин получил осколочные ранения различной степени тяжести и был госпитализирован в местную больницу. Хозпостройка сгорела дотла.

«Предварительно полицейскими установлено, что мужчина пытался покончить жизнь самоубийством путем подрыва гранаты. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, а также еще одна граната "Ф-1"», – рассказали в полиции.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 15, ст. 115 УК Украины и ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Проводится проверка по установлению причины, которая привела к попытке самоубийства и выяснения обстоятельств того, откуда у хозяина появились взрывоопасные предметы.