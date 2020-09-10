Эксперт об инспекции на Донбассе: Теперь у Украины есть козырь на переговорах

Совместная инспекция позиций украинских военных в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.) является элементом сдерживания огня по украинским позициям, а также дает Украине козырь на переговорах. Такое мнение выразил политолог Александр Антонюк в эфире телеканала «Украина 24».

«На сегодняшний день, как я понимаю, это был один из элементов сдержать огонь по нашим позициям. Это версия, которой я тоже придерживаюсь. Если говорить относительно позиций репутационных, то мы очень близко подходим к красным линиям, об этом говорит возмущение в обществе, в соцсетях. Соответственно, надо хирургически тонко действовать», – отметил эксперт.

Вместе с тем, по его словам, надо уже разрабатывать план «Б», план «В», потому что надо иметь четкое понимание на национальном уровне, что Украине делать с неподконтрольными территориями.

«Для Украины это своеобразный козырь, потому что в данном случае любая встреча в ТКГ должна начинаться тем, что наши представители должны проинспектировать позиции, особенно те, где есть подозрение, что боевики под координацией России усиливают фортификационные сооружения на линии разграничения», – заявил Антонюк.

Напомним, что 9 сентября на внеочередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Инспекция назначена на 14:00 10 сентября.

В пресс-службе Офиса президента отметили, что совместная инспекция позиций украинских военных состоится при участии представителя ОБСЕ. Юридически ее проводят не стороны конфликта, а ОБСЕ в их сопровождении.

Ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы, которые были якобы дооборудованы «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия».

6 сентября в Киеве состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по данному вопросу. Участники провели детальный анализ ситуации на линии фронта и приняли во внимание отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 5 сентября, после которого Пушилин отдал свой приказ. В документе ОБСЕ четко указано, что Миссия провела воздушное наблюдение в районе поселка Шумы под Торецком и вопреки заявлению Пушилина не выявила никаких изменений в позициях ВСУ по сравнению с 5 июля. То есть СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля о мерах по усилению режима прекращения огня.

В понедельник, 7 сентября, в «ДНР» заявили, что решили отсрочить до 9 сентября операцию по уничтожению укреплений украинских военных у поселка Шумы.