Помогали сотрудники миграционной службы: На Донетчине перекрыли канал легализации участников НВФ

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправные действия должностных лиц Государственной миграционной службы Украины в Донецкой области по легализации участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации), сотрудники СБУ задокументировали незаконную деятельность сотрудников трех территориальных сервисных центров и одного из райотделов Главного управления Государственной миграционной службы Украины.

«Контрразведчики и следователи СБ Украины установили, что должностные лица госслужбы оформляли документы украинского образца, в частности загранпаспорта, жителям временно оккупированных территорий Донбасса с нарушением существующей процедуры и без личного присутствия гражданина. Задокументировано, что среди "клиентов" были чиновники оккупационной администрации и боевики террористической "ДНР", которые никогда не пересекали линию разграничения», – говорится в сообщении.

В ходе обысков в офисных помещениях сервисных центров и миграционной службы правоохранители изъяли формы, которые были заполнены на участников НЗФ и хранятся в архивах и электронных реестрах. По решению суда, бланки паспортов для выезда за границу будут признаны недействительными. Во время следственных действий также обнаружены копии водительских удостоверений, экзаменационных карточек, медицинских справок на имя лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений.

В настоящее время проводятся процессуальные действия. Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.