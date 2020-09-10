Банк, аптека, почта: Что будет в сервисных центрах на КПВВ «Счастье» и «Новотроицкое»

В Донецкой и Луганской областях начата подготовка к строительству сервисных центров, работы начнутся в ближайшее время. Уже в ноябре планируется открыть сервисный центр на КПВВ «Счастье» в Луганской области, а в декабре – на КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сервисные центры возводятся за средства инвесторов. Инвестиции в каждый сервисный центр составляют 9,1 млн грн. Инвестором строительства сервисного центра на КПВВ «Счастье» выступила компания «ОСТО-ГРУПП», на КПВВ «Новотроицкое» – компания «Новая почта».

В каждом сервисном центре будут действовать ЦПАУ, будут оборудованы комната отдыха, кафетерий, туалет, комната матери и ребенка, медпункт, аптека, отделение банка, магазин, почтовое отделение. Также сервисные центры будут оборудованы Wi-Fi, системами кондиционирования, горячей водой и т.п.

Сервисные центры представляют собой временные сборно-разборные модульные конструкции.

Всего в Донецкой и Луганской областях будут построены 7 таких центров – на шести существующих КПВВ и на новом – в Счастье. Кроме того, сервисные центры будут оснащены и на КПВВ на админграницах с АР Крым. В Херсонской области на КПВВ «Чонгар» уже проводится реконструкция сервисной зоны, инвестором выступила компания SOCAR. Сумма инвестиций – около 20 млн грн.

«Наша задача – создать максимально удобные, функциональные КПВВ, чтобы наши граждане – как те, что пересекают КПВВ, так и те, кто живет на подконтрольной правительству Украины территории, могли получать все услуги максимально удобно и оперативно. От услуг почтовых и банковских отделений до административных и социально-гуманитарных. Люди должны на себе ощутить доступность государственных сервисов. Хочу подчеркнуть, что вся сопутствующая инфраструктура, учитывая количество граждан, которые будут пользоваться услугами сервисных центров и КПВВ, будет учтена, в том числе со стороны обеспечения комфорта местных жителей», – отметил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции ВОТ Алексей Резников.

Он также напомнил, что Минреинтеграции вводит комплексный подход для решения вопроса надлежащего обустройства КПВВ и предоставления услуг на админграницах и на линии соприкосновения, поэтому все КПВВ будут в подчинении одного балансодержателя – ГП «Реинтеграция и восстановление», а не каждый в разной структуре. Для предоставления комплексных социальных и гуманитарных услуг на КПВВ будет осуществлен отбор персонала ГП, который будет обеспечивать высококачественный сервис для лиц, пересекающих линию разграничения и админграницу с АР Крым.