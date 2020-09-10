В соцсетях сообщили о смерти жены бывшего «главы ЛНР» Игоря Плотницкого

В России умерла жена бывшего «главы ЛНР» Игоря Плотницкого Лариса. Об этом сообщается в соцсетях.

В частности, в одном из блогов в Twitter, освещающих жизнь на временно неподконтрольных украинским властям частях Луганщины, сообщается, что Лариса Плотницкая умерла в Воронеже (РФ) больше месяца назад.

«По выписке ЕГРИП жена Плотницкого умерла в Воронеже более месяца тому (причина закрытия индивидуального предпринимателя – в связи со смертью)», – говорится в сообщении.

Согласно опубликованной выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей РФ, дата прекращения деятельности – 9 августа.

По информации из открытых источников, жена бывшего «главы ЛНР» родилась в Луганске в 1974 году, брак с Игорем Плотницким был зарегистрирован в 2007 году.

Напомним, 21 ноября 2017 года в неподконтрольном Луганске фактически начался «государственный переворот», которым руководил смещенный 20 ноября с поста «министра МВД ЛНР» Игорь Корнет. В этот день по приказу Корнета здание «МВД ЛНР» было оцеплено вооруженными людьми якобы, некоторые из которых имели при себе ручные гранатометы. Под «министерство» подогнали БТР. Вечером в Луганск зашли колонны военной техники со стороны Донецка.

23 ноября было снято оцепление возле здания бывшей Луганской облгосадмистрации, где до этого дня забаррикадировался «глава ЛНР» Игорь Плотницкий со своими сторонниками. В этот же день они покинули «республику», выехав в Россию. Плотницкий из Ростова прилетел в Москву.

24 ноября Игорь Плотницкий подал в отставку «по состоянию здоровья».

«И.о. главы ЛНР» был назначен руководитель «министерства госбезопасности ЛНР» Леонид Пасечник, он же победил на «выборах» «главы республики» (набрал 68% голосов), которые прошли 11 ноября 2018 года.