Почти три года в плену: В «ДНР» задержанного на КПВВ строителя обвинили в смерти Захарченко

Александр Погорелов – 42-летний житель Донецка, строитель по специальности. Представители незаконных вооруженных формирований похитили его 30 ноября 2017 года во время пересечения КПВВ «Еленовка». Об этом сообщает «Медийная инициатива за права человека» в Facebook.

Как рассказывает мама Александра Римма Ивановна, в последнее время сын жил в Киеве, но приезжал к родным в Донецк.

«В тот день он должен был возвращаться, я провела Сашу на автобус, он обещал позвонить, как пересечет линию разграничения. Но в тот вечер звонка уже не было. Мы подумали, не успел до закрытия КПВВ, поэтому остался до утра в "серой зоне", а телефон мог разрядиться», – говорит мама.

Но новостей от Александра не было и утром. Поэтому родные пошли в местную «полицию». Там посоветовали написать сообщение о розыске и разместить его в соцсетях, что и сделала сестра Погорелова. Но поискам это не помогло.

«Мы ходили по разным инстанциям и слышали "такого у нас нет", "информации не имеем". И только 17 февраля 2018 года нашли в СИЗО Донецка. Просто спросили, можно ли передать Александру Погорелову передачу, и ее взяли», – вспоминает Римма Ивановна.

Впервые родители увидели Александра по телевизору – 17 сентября 2018 года на российском телеканале. В сюжете рассказывали, что в «ДНР» обвинили Погорелова в причастности к покушению на «главу республики» Александра Захарченко, который погиб 31 августа 2018 года во время взрыва в кафе «Сепар». Но проблема в том, что на время этого события Погорелов уже 10 месяцев находился за решеткой.

Сейчас НВФ «ДНР» удерживают Александра Погорелова в СИЗО Донецка. Родителям удалось узнать, что он заключен в камере-«одиночке» в подвале. В это время продолжаются так называемые «судебные заседания». За почти три года родным ни разу не удалось увидеть заложника.

Напомним, что первый «глава ДНР» Александр Захарченко был взорван 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар». Захарченко похоронили 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища.