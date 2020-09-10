На Донетчине 20-летний парень наладил наркобизнес в трех городах

20-летний житель Мирнограда (Донецкая обл.) наладил продажу наркотиков в трех городах Донетчины. Теперь его ждет суд. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Парня обвиняют в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта психотропных веществ в особо крупных размерах. Ответственность за это предусмотрена ч. 3 ст. 307 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в начале апреля 2019 года молодой человек наладил сбыт наркотических и психотропных средств через «закладки» на территории Покровска, Мирнограда и Селидово. Рекламировал «продукцию» через интернет-магазин в мессенджере «Telegram».

«При получении очередной посылки от неизвестного продавца наркотиков противоправная деятельность злоумышленника была задокументирована и прекращена, а в ходе осмотра полученного "товара" обнаружены и изъяты 30 полиэтиленовых пакетиков с амфетамином, 9 полиэтиленовых пакетиков с 4 ММС, а также ЛСД, ЛСД-25 и другие наркотические вещества, которые он собирался в дальнейшем сбыть покупателям», – рассказали в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.