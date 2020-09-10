Пушилина все презирают: «Экс-министр обороны ДНР» прокомментировал угрозы атаковать позиции ВСУ

Обострения ситуации на Донбассе не будет после заявлений «главы ДНР» Дениса Пушилина об уничтожении укреплений украинских военных. Об этом заявил «экс-министр обороны ДНР», россиянин Игорь (Стрелков) Гиркин в комментарии российским СМИ.

«Местное ополчение Пушилина не слушает, потому что оно ему не подчиняется. Пушилин отдельно, ополчение отдельно. Пушилина все презирают, как в ополчении, так и гражданском обществе. Поголовно», – утверждает Стрелков.

«Экс-министр обороны ДНР» добавил, что Пушилин не может отдавать приказы, так как он «ничем не командует».

«Не стоит оценивать слова Пушилина хоть как-то. Он ничем не командует. Ему не подчиняется ни один военный», – уверяет Стрелков.

Ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.), которые были якобы дооборудованы «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия».

6 сентября в Киеве состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по данному вопросу. Участники провели детальный анализ ситуации на линии фронта и приняли во внимание отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 5 сентября, после которого Пушилин отдал свой приказ. В документе ОБСЕ четко указано, что Миссия провела воздушное наблюдение в районе поселка Шумы под Торецком и вопреки заявлению Пушилина не выявила никаких изменений в позициях ВСУ по сравнению с 5 июля.

В понедельник, 7 сентября, в «ДНР» заявили, что решили отсрочить до 9 сентября операцию по уничтожению укреплений украинских военных у поселка Шумы в районе Торецка.

9 сентября на внеочередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Инспекция была назначена на 14:00 10 сентября.