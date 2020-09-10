Кириленко встретился с командующим ООС и зампредом СММ ОБСЕ: О чем шла речь

Руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко встретился с командующим Операции Объединенных сил (ООС) Владимиром Кравченко и заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном. В ходе встречи ее участники обсудили необходимость обеспечения подтвержденного режима тишины для проведения работ на критически важных объектах инфраструктуры. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщил Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, речь идет прежде всего о ремонте «дороги жизни» в Жованке, восстановлении водоснабжения в Зайцево, а также поврежденной в 2014-м году газораспределительной станции в Марьинке.

«Это объекты, от которых зависит жизнеобеспечение прифронтовых населенных пунктов. Донецкая областная государственная администрация выделила из областного бюджета средства на проведение необходимых работ, но без подтвержденного режима тишины начаться они не могут», – написал губернатор.

В свою очередь Марк Этерингтон отметил, что данные вопросы крайне важны и заверил, что миссия ОБСЕ «поможет настолько, насколько сможет».

«Мы будем рассматривать эти вопросы в качестве приоритетных в своей работе», – сказал представитель ОБСЕ.