Адреналин и пули над головой: Богдан рассказал, когда был на Донбассе

Когда пролетают пули над головой, ощущения остаются на всю жизнь. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины (25 июня 2019 г. – 11 февраля 2020 г.) Андрей Богдан.

Будучи главой Офиса президента, Богдан не ездил на фронт, а до этого 3 года занимался волонтерской деятельностью. Это было опасно для жизни. «Грады, мины, пули над головой. Пули… Ты бежишь – и вот эти дома кирпичные – и ты видишь, как фонтанчики взрываются. Это такие ощущения, на всю жизнь, адреналин», – сообщил экс-политик.

По его словам, было страшно. «Когда все происходит, ты этого не понимаешь, не ощущаешь, ты на автомате. А когда ты уже в безопасную зону уехал, вот тогда уходит адреналин и у тебя такое чувство страха… Ты уже понимаешь: ты уже пережил, ты уже в безопасности, но чувство страха…», – поделился Богдан.

Также он высказал мнение о ситуации на фронте с украинским и русским языками.

«У меня ответ на вопрос: русский и украинский язык. Я говорю: слушай, я на фронте был, когда звучит команда: "Грады" – абсолютно пофиг, на каком она языке… Эти истории, я их могу днями, наверное, рассказывать. Но я… Никто вопрос языковой не поднимал, что командир на русском говорит, а там ему наблюдатели на украинском отвечают. И никто не просит перейти на украинский язык или перейти на русский. Понимают – с полуслова. Вопросов вообще никаких нет», – рассказал он.

По словам Богдана, в батальонах – много людей, которые говорят на русском. В ВСУ, по уставу, украинский язык, но в окопах говорят и на русском.

Также экс-чиновник отметил, что есть ситуации, когда отец и младший сын воюют за «ДНР», а старший сын – в ВСУ. «И вот они не разговаривают между собой, они через маму разговаривают. Созваниваются. И с большой долей вероятности стреляют днем друг в друга, а вечером, там, через маму как-то общаются. Там таких историй тысячи – сказал он.

По его словам, бизнесмены-партнеры, которые приезжали из Италии, когда слушали эти «истории жизненные… реально плакали».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «В гостях у Гордона»