Большая стройка: Ремонт автодороги Северодонецк – Золотое завершат до 10 ноября

В Луганской области продолжаются дорожные работы в рамках госпрограммы «Большая стройка». Сейчас ремонтируют дорогу от Северодонецка до Золотого. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Автодорогу восстанавливают на дороге государственного значения Р-66 КПП «Демино – Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск на участке км 158+850 – км 194+500.

Дорога проходит через Северодонецк, Лисичанск, Горское.

Как сообщили в Луганской ОГА, подрядчиком по выполнению работ является ООО «Ростдорстрой».

До 10 ноября основные работы должны быть завершены.