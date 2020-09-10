За несоблюдение карантина: МОН пригрозило директорам школ штрафами и тюремными сроками

В связи с фактами нарушения требований карантина Министерство образования и науки обратилось с письмом к руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных и Киевской городской государственных администраций, руководителям учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

«Министерству образования и науки Украины стали известны факты, когда в отдельных городах, входящих в "красную" карантинную зону, нарушаются условия карантина и не выполняются обязательства о закрытии учебных заведений», – отмечается в сообщении.

В своем письме МОН отметило необходимость «неукоснительного соблюдения законодательства при организации образовательного процесса».

«В случае несоблюдения требований законодательства Украины о здравоохранении руководители учебных заведений несут гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством (ст. 80 Закона Украины от 19.11.1992 № 2801-XII "Основы законодательства Украины о здравоохранении")», – подчеркивают в МОН.

В министерстве также напомнили, что за нарушения установлены штрафы. В случае, когда несоблюдение карантина привело к смерти несовершеннолетнего или нанесло ему другие тяжкие последствия, директору учреждения грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.