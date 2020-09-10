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С конфискацией имущества: В «ЛНР» «шпиона» посадили на 13,5 лет в тюрьму

10.09.20 15:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» «верховный суд» «приговорил» мужчину к 13,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества за «шпионаж». Об этом сегодня, 10 сентября, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Мужчина добровольно дал согласие на сотрудничество с украинской разведкой и на протяжении года осуществлял деятельность, направленную против безопасности республики… По заданию сотрудников СБУ занимался собиранием и передачей сведений в отношении объектов оперативной заинтересованности украинских спецслужб», – уверяют в «ЛНР».

«Ему ставились задания по установлению данных высшего руководства министерства госбезопасности, сотрудников МВД республики, их личного и служебного транспорта, а также объектов народной милиции – утверждают в «республике» и добавляют, что мужчина якобы «оказывал содействие в установлении каналов связи с агентурой СБУ, находящейся на территории республики».

«Верховный суд» признал мужчину «виновным в совершении государственной измены в форме шпионажа, решением суда он приговорен к 13,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества».

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