Хотел избежать ответственности: На Луганщине мужчина с судимостью пытался попасть в РФ

На Луганщине пограничники неподалеку от государственной границы задержали гражданина Украины, который незаконно пытался попасть в Россию. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В среду, 9 сентября, у населенного пункта Просяное пограничники из отдела «Марковка» остановили нашего соотечественника. Он в обход пункта пропуска шел на территорию соседней страны.

Пограничникам мужчина сообщил, что шел в Россию, чтобы избежать наказания за совершение преступления, предусмотренного ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Мужчина также признался, что был приговорен к условному сроку наказания, но за неоднократное нарушение закона условный срок наказания был заменен на заключение.

«В свою очередь, военнослужащие сообщили задержанному, что сейчас ему придется отвечать еще за два правонарушения, которые он совершил, – попытку незаконного пересечения государственной границы (ч. 1 ст 204-1 КУоАП) и за предложение 2 тыс. грн взятки (ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Ведь при этом мужчина пытался еще и "откупиться"», – рассказали в Госпогранслужбе.

Мужчину в установленном законом порядке передали представителям Нацполиции для принятия дальнейших правовых решений.