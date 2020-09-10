В Станице Луганской возобновил работу кабинет цифровой флюорографии

В поликлинике КНП «Станично-Луганское РТМО» возобновил работу кабинет цифровой флюорографии. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что на ремонт и модернизацию цифрового флюорографа из районного бюджета было выделено 250 тыс. грн. Также лечебное учреждение сделало ремонт помещения, где расположен аппарат.

«С помощью флюорографии выявляются легочные патологии, туберкулез, онкологические заболевания. Возможности цифровой технологии выводят изображение на монитор компьютера, что ускоряет получение результата исследования и уменьшает дозовую нагрузку на пациента», – отметили в пресс-службе.