Сегодня не состоится: В Минобороны заявили об отмене инспекции в районе Шумов

Совместная инспекция позиций в районе пос. Шумы под Торецком (Донецкая обл.) на линии разграничения, намеченная на сегодня, не состоится. Об этом говорится в заявлении Минобороны Украины.

Как отмечают в оборонном ведомстве, для представителей незаконных вооруженных формирований было неожиданным то, что Украина согласилась на демонстрацию реальных фактов в районе Шумов.

«Украина, как исключение, разово и чисто технически согласилась на инспектирование в районе Шумов. Формат этой миссии требует отсутствия каких-либо попыток пропиариться: проверку должен провести представитель ОБСЕ в присутствии представителей сторон на линии разграничения. Форма – в гражданском, состав участников – без одиозных представителей НВФ, характер события – без пиара», – уточнили в Минобороны.

Кроме того, карантин обусловил некоторые детали проведения инспекции.

Украина обратилась также с требованием зеркально проверить и районы, где мониторинговая миссия действительно фиксировала нарушения со стороны НВФ.

«Конструктивная и основанная на здравом смысле позиция Украины вызвала фактически истерику у оккупантов. По состоянию на утро сегодня мы услышали кучу новых требований и претензий, противоречащих друг другу, которые нарушают договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, и еще больше унижающие ОБСЕ как нейтрального и объективного посредника. Делаем вывод, что на самом деле представители НВФ ОРДЛО и их "крыша" в Москве прекрасно понимают – инспектирование еще раз доказало бы лживость всего того, что звучало из Донецка в течение нескольких недель по району у Шумов. Именно поэтому они начали предлагать совсем другие точки для инспектирования», – сообщили в Минобороны.

«Учитывая фактический отказ России и представителей НВФ в ОРДЛО придерживаться достигнутых договоренностей и работать на основе здравого смысла ради подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии разграничения – констатируем, что инспекция в районе Шумов Донецкой области не может быть проведена сегодня», – говорится в заявлении.

В украинском оборонном ведомстве добавили, что ответственность за соблюдение режима прекращения огня на Донбассе «полностью остается на российской стороне, которая имеет полный контроль над незаконными вооруженными формированиями в ОРДЛО».

Ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.), которые были якобы дооборудованы «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия».

6 сентября в Киеве состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по данному вопросу. Участники провели детальный анализ ситуации на линии фронта и приняли во внимание отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 5 сентября, после которого Пушилин отдал свой приказ. В документе ОБСЕ четко указано, что Миссия провела воздушное наблюдение в районе поселка Шумы под Торецком и вопреки заявлению Пушилина не выявила никаких изменений в позициях ВСУ по сравнению с 5 июля.

В понедельник, 7 сентября, в «ДНР» заявили, что решили отсрочить до 9 сентября операцию по уничтожению укреплений украинских военных у поселка Шумы в районе Торецка.

9 сентября на внеочередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Инспекция была назначена на 14:00 10 сентября.