16 квартир, две «Теслы» и влияние жены Зеленского: О чем рассказал Андрей Богдан

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена никогда не вмешивалась в управление государством, при том, что она – очень умная женщина. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины (25 июня 2019 г. – 11 февраля 2020 г.) Андрей Богдан.

Андрей Богдан – богатый человек, в его декларации – 10 земельных участков, 16 квартир, два автомобиля «Тесла», более 1 млн долл. и 12 млн грн наличными. И он сам не брал и не давал, и другим сотрудникам Офиса президента не давал возможности брать и давать взятки. «Вообще не брал. Так на меня часто ходили жаловаться, потому что я не разрешал. Я ругался, угрожал, иногда людей ставил на место, но коррупция не существовала ни в Офисе, ни в Кабмине, ни в Верховной Раде», – сообщил он.

«Это же всегда… Это же война, как и на выборах. Ты за деньги или за идею? И если ты всем говоришь, что за идею, но при этом на секундочку где-то взял что-то… Все, тотально все», – добавил экс-чиновник.

При этом, придя в высшую власть, Андрей Богдан обеднел, а не разбогател. «Не существенно, но да, я потратил», – сообщил он.

Также экс-руководитель Офиса президента Украины рассказал о том, что президент прислушивается к жене, но она не вмешивается в управление государством. «Лена очень имеет большое влияние, но это влияние – оно не распространяется, она не распространяет сознательно. Мне так кажется. Я могу ошибаться. Наверное, где-то я ошибаюсь… Но при мне она никогда не влезала в управление государством. Никогда», – отметил Богдан.

«Что подчеркивает ее ум. Я вот… для меня это очень важно, потому что я видел тысячи прекрасных карьер, которые слетали, когда начинали "подруливать". Она не лезет. Но вот дом, эта личная, вот эта семейная жизнь – она туда не подпускает никого», – сообщил он.

Экс-политик отметил, что Елена Зеленская на него производит очень хорошее впечатление. «Хотя я, там, знаю, что к интриге вокруг меня она тоже причастна очень сильно», – сказал Богдан.

По его словам, он не почувствовал, что жена президента плохо к нему относилась. И он сам никогда к ней плохо не относился и не относится.

А то, что его не любит актер «Студии Квартал 95» Евгений Кошевой, его удивило. «Я не знаю. У меня не было с ним конфликтных ситуаций. Ну, мы шутили. Может, я просто… у меня шутки острее, чем у него, он ревнует», – предположил Богдан.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «В гостях у Гордона»