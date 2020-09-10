Потребовали паспорт и тест на коронавирус: В «ДНР» обвинили Украину в срыве инспекции в районе Шумов

В «ДНР» заявили, что совместная инспекция в районе поселка Шумы, которая должна была состояться сегодня, 10 сентября, «сорвана по вине украинской стороны». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на заявление «представительства ДНР в СЦКК».

«Украинская сторона в последний момент озвучила новые невозможные для выполнения требования для осуществления инспекции. Так, руководитель СЦКК Украины потребовал у руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, паспорта РФ либо Украины, а также отсутствие какого-либо упоминания на шевронах и удостоверениях аббревиатуры "ДНР"», – заявили в «ДНР».

В «ДНР» также утверждают, что «украинская сторона не подтвердила согласие на инспекцию основной и обязательной для совместного мониторинга локации, где наблюдалось возведение сооружений, рытье траншей и другие работы ВФУ».

Напомним, в Минобороны Украины заявили, что совместная инспекция позиций в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.) на линии разграничения, намеченная на 10 сентября, не состоится. Как сообщается, на утро украинской стороне от «ДНР» были выдвинуты новые требования и претензии, противоречащие друг другу, которые нарушают договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.