НВФ по непонятным причинам выдвинули новые условия по инспекции в Шумах, – Кравчук

Совместная инспекция позиций украинских военных в районе пос. Шумы под Торецком (Донецкая обл.), которая должна была пройти под эгидой ОБСЕ в присутствии представителей незаконных вооруженных формирований (НВФ), перенесена. И виной тому спонтанные действия со стороны НВФ. Об этом сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в комментарии «Сегодня».

«Сегодня они выдвинули дополнительные предложения, которые абсолютно не обговаривались. То есть, были внесены дополнительные объекты для инспектирования, подписать протокол неизвестно о чем, без обсуждения в ТКГ. Вопрос не закрыт, я подчеркиваю это, а отсрочен для того, чтобы изучить эти дополнительные предложения. Как они появились, какие причины. Я сейчас работаю над письмом к госпоже Грау (Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау, – ред.), чтобы она проинформировала все стороны о сложившейся ситуации», – заявил Кравчук.

Напомним, в Министерстве обороны Украины сообщили, что совместная инспекция позиций в районе пос. Шумы под Торецком, на линии разграничения, намеченная на сегодня, не состоится. Как отмечают в оборонном ведомстве, для представителей незаконных вооруженных формирований было неожиданным то, что Украина согласилась на демонстрацию реальных фактов в районе данного населенного пункта.

Ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.), которые были якобы дооборудованы «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия».

6 сентября в Киеве состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по данному вопросу. Участники провели детальный анализ ситуации на линии фронта и приняли во внимание отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 5 сентября, после которого Пушилин отдал свой приказ. В документе ОБСЕ четко указано, что Миссия провела воздушное наблюдение в районе поселка Шумы под Торецком и вопреки заявлению Пушилина не выявила никаких изменений в позициях ВСУ по сравнению с 5 июля.

В понедельник, 7 сентября, в «ДНР» заявили, что решили отсрочить до 9 сентября операцию по уничтожению укреплений украинских военных у поселка Шумы в районе Торецка.

9 сентября на внеочередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Инспекция была назначена на 14:00 10 сентября.