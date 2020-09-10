Выплаты, проверки, пособия: В Кабмине перечислили «карантинные» программы поддержки переселенцев

На период карантина правительство разработало ряд программ для поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Их перечислили в Кабинете министров Украины, передают «Донецкие новости».

Так, для переселенцев на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены действуют следующие нормы:

отменена верификация – не проводятся проверки фактического места проживания / пребывания ВПЛ при назначении (возобновлении) социальных выплат;

не проводятся проверки фактического места проживания / пребывания ВПЛ при назначении (возобновлении) социальных выплат; комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат ВПЛ принимают решение о назначении (восстановлении) или отказн в назначении (возобновлении) соцвыплат без акта обследования материально-бытовых условий семьи;

назначенные ранее выплаты различных видов государственной соцпомощи, ежемесячной адресной помощи ВПЛ (т.н. «пособие переселенца) – продлены на период карантина и на один месяц с даты его отмены;

на период карантина и на один месяц с даты его отмены; остановлен срок прохождения физической идентификации в «Ощадбанке», необходимой для выплаты пенсий, на период действия карантина и первоначально в течение 30 дней со дня его отмены, сейчас срок продлен до 60 дней с окончания действия карантина.

«Ощадбанк» не прекращает расходные операции по текущему счету в случае непрохождения физической идентификации получателем социальных выплат;

обеспечена возможность получать средства с доставкой через «Укрпочту» получателям пенсий и денежной помощи.

Отметим, что «пособие переселенца» трудоспособным ВПЛ ранее назначалось только при трудоустройстве человека (для этой категории ВПЛ выплаты составляют 442 грн в месяц). При этом сейчас если такой переселенец не смог устроится на работу в период карантина, он все равно может получать адресную помощь в установленном ранее размере – в период карантина и в течение 30 дней после отмены карантина. Также для лиц, которые не были трудоустроены в период карантина, введен механизм не применять нормы о прекращении и иных выплат.