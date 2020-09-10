RU
Все новости

НВФ прицельно обстреляли украинские позиции в Шумах, – штаб ООС

10.09.20 16:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Незаконные вооруженные формирования сегодня, 10 сентября, открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

По информации украинских военных, обстрел произошел в 14:15, он был прицельным и направленным на участок, где планировалась встреча представителей Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) и ОБСЕ.

«Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. Зато Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки», – подчеркивают в штабе ООС.

В сообщении отмечается, что благодаря оперативности украинских разведчиков, действия НВФ были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ.

Напомним, в Минобороны Украины заявили, что совместная инспекция позиций в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.) на линии разграничения, намеченная на 10 сентября, не состоится. Как сообщается, на утро украинской стороне от «ДНР» были выдвинуты новые требования и претензии, противоречащие друг другу, которые нарушают договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В то же время в «ДНР» заявили, что совместная инспекция в районе поселка Шумы, которая должна была состояться сегодня, 10 сентября, «сорвана по вине украинской стороны».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк