НВФ прицельно обстреляли украинские позиции в Шумах, – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования сегодня, 10 сентября, открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

По информации украинских военных, обстрел произошел в 14:15, он был прицельным и направленным на участок, где планировалась встреча представителей Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) и ОБСЕ.

«Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. Зато Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки», – подчеркивают в штабе ООС.

В сообщении отмечается, что благодаря оперативности украинских разведчиков, действия НВФ были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ.

Напомним, в Минобороны Украины заявили, что совместная инспекция позиций в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.) на линии разграничения, намеченная на 10 сентября, не состоится. Как сообщается, на утро украинской стороне от «ДНР» были выдвинуты новые требования и претензии, противоречащие друг другу, которые нарушают договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В то же время в «ДНР» заявили, что совместная инспекция в районе поселка Шумы, которая должна была состояться сегодня, 10 сентября, «сорвана по вине украинской стороны».