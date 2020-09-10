Выборы-2020: В Кременной подкупают избирателей

В городе Кременная (Луганская обл.) зафиксированы факты нарушения избирательного процесса, связанного с проведением местных выборов 25 октября. Установлены факты подкупа избирателей и попытки внести ложные сведения в Государственный реестр избирателей. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Установлено, что 8 сентября Кременной неустановленные лица прибыли к зданию Кременской райгосадминистрации с целью представления в орган ведения Государственного реестра ложных сведений об избирателях, а именно адреса фактического места жительства. Целью было получение открепительного удостоверения, дающего право быть включенным в список избирателей по месту пребывания людей в другом населенном пункте.

Еще одно уголовное производство касается подкупа избирателей. Предлагались деньги за смену места голосования, а в день выборов нужно было проголосовать за конкретного кандидата на должность городского головы Кременной.

В результате, правоохранители открыли уголовное производство по фактам подкупа избирателей и умышленного представления в орган ведения Государственного реестра избирателей ложных сведений об избирателях (ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 158 УК Украины).