В Славянске готовится к открытию областной диагностический центр (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) завершены строительные работы и смонтировано оборудование в будущем областном диагностическом центре, который готовится к открытию. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«Этот диагностический центр должен стать самым мощным на севере Донецкой области. Его запуск позволит значительно повысить качество предоставления диагностических услуг жителям Донецкой области, путем выполнения узкоспециализированных и высокотехнологичных исследований», – говорится в сообщении.

В состав диагностического центра будут входить:

радиологическое отделение – КТ, МРТ, рентген;

КТ, МРТ, рентген; кабинеты УЗИ-диагностики;

отделение диагностической эндоскопии и интервенционной хирургии с самыми современными видеоэндоскопической комплексами, лапароскопическими стойками, электрохирургией;

отделение консультативной поликлиники, где будут задействованы высокоспециализированные специалисты многих направлений;

учебные кафедры Донецкого национального медицинского университета.

Также предусмотрена максимальная компьютеризация с использованием Медицинской информационной системы и электронной очереди с возможностью бронирования очереди онлайн.

Центр размещен в здании бывшей железнодорожной больницы. Оно было полностью реконструировано в течение 2017-2019 годов и максимально адаптировано к потребностям маломобильных групп населения и людей с недостатками зрения.

Общая сметная стоимость строительства составила 168 млн 143,791 тыс. грн. Реконструкция в полном объеме профинансирована за счет средств областного бюджета.

Общая стоимость закупленного оборудования составила 163 млн 318,336 тыс. грн. Создано 93 рабочих места.

В настоящее время проводятся процедуры оформления разрешительной документации и получения лицензии на медицинскую деятельность.