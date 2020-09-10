Более 300 человек: В Луганске показали, как задерживали за нарушение комендантского часа (Фото)

В августе в Луганске за нарушение комендантского часа задержали 306 местных жителей. Об этом сообщает «МВД ЛНР».

Отмечается, что проверки проходят каждую ночь, на улицах города дежурят 8 экипажей «патрульной службы». В числе наиболее частых нарушений в вечернее и ночное время – нарушение комендантского часа и распитие алкоголя в запрещенных местах, в частности, на улице, в парках и скверах.

«В вечернее и ночное время отрабатываем, в первую очередь, дворы, потому что нарушители стараются не перемещаться вдоль центральных улиц. Особыми местами являются дворы, где есть столики: там собираются любители выпить. Часто они также выбирают детские площадки – песочницы, качели, скамеечки, от этого мы их отучиваем бескомпромиссными штрафами», – рассказывает «командир 3-й роты батальона патрульной службы» Дмитрий Спиваченко.

По его словам, при первом нарушении комчаса и признании своей вины жителей часто не задерживают, а отпускают с предупреждением. При этом Спиваченко признал, что «патрульные» применяют силу «для задержания особо дерзких нарушителей».

«Наши люди уже давно понимают, что такое комендантский час, знают во сколько он наступает. Но многие сейчас приехали из отпусков из России, отвыкли, много студентов приехали в Луганск из сельской местности и не втянулись в условия городской жизни: кто "не успевает" добраться домой, кто "опаздывает", кто "в гостях был", кто "на свадьбе", кто-то "с женой поругался". Мы наизусть знаем десятка два стандартных "оправданий"», – продолжает Спиваченко.

По его наблюдениям, жители, которые раз были привлечены к «ответственности», чаще всего второй раз не нарушают, т.к. это бьет по личному бюджету: «В следующий раз человек уже оплачивает штраф в размере 500 руб. без предупреждения (205 грн по местному курсу валют, – ред.)».

Отметим, что в «ЛНР», как и в «ДНР», комендантский час действует с 2014 года, с 23:00 до 04:00 жителям запрещено выходить на улицу.