Совместная с «ДНР» инспекция позиций ВСУ возле Шумов недопустима, – Яценюк

Совместная с представителями «ДНР» инспекция позиций украинской армии в поселке Шумы под Торецком (Донецкая обл.) недопустима, потому что это унижает нашу страну и память погибших воинов. Об этом сегодня, 10 сентября, заявил лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

По его мнению, такие договоренности – это не мирное решение, а унижение Украины. «Так называемое совместное инспектирование позиций украинских Вооруженных сил российскими оккупантами – это не путь к миру, это унижение Украины, унижение памяти наших защитников, которые отдали свою жизнь в войне за нашу свободу. Власть должна опомниться. Не испытывайте терпение народа сомнительными инициативами, не идите на договоренности, которые не имеют под собой ни правовой, ни моральной основы», – призвал политик.

«Против нас осуществили агрессию. Они пришли на нашу землю. Они убили и продолжают убивать наших граждан. Эти военные преступники могут оказаться на позициях украинских вооруженных сил только в одном случае – в качестве пленных, которые должны быть переданы суду за совершенные преступления против нашей страны», – считает Яценюк.

Напомним, ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.), которые были якобы дооборудованы «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия».

Командующий Объединенных сил заявил, что в случае атаки со стороны «ДНР» украинские военные дадут адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами.

6 сентября в Киеве по вопросу угроз «ДНР» состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Представленный отчет миссии ОБСЕ доказывал, что украинские военные не возводили новые укрепления под Шумами.

7 сентября обстрел Шумов не произошел – Пушилин решил отсрочить выполнение своего приказа на 9 сентября

9 сентября на внеочередной видеоконференции ТКГ участники договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Инспекция была назначена на 14:00 10 сентября.

Однако 10 сентября инспекция не состоялась, т.к. представители «ДНР» выдвинули новые условия. Кроме того в 14:15 «республиканцы» открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле поселка Шумы.