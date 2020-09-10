На Луганщине пограничники со стрельбой задержали пьяную компанию нарушителей ️

В Луганской области пограничники из состава Объединенных сил задержали пятерых человек, которые нарушили пограничный режим. Мужчины оказали физическое сопротивление при задержании, сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Инцидент произошел 9 сентября, около полуночи.

«Пограничный наряд заметил неизвестное транспортное средство недалеко от населенного пункта Новобелая (Новопсковский район). Пограничники попытались остановить автомобиль, который двигался в их сторону, однако водитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке, зато увеличил скорость и создал реальную угрозу жизни и здоровью военнослужащих», – говорится в сообщении.

Чтобы остановить водителя, пограничники стреляли вверх и применили оружие для остановки автомобиля. Только после этого автомобиль остановился, а из него вышли четыре человека, которые находились с явными признаками алкогольного опьянения. Еще один человек оставался в авто.

«Неизвестные начали угрожать пограничникам и пытались завладеть их оружием. В дальнейшем составом пограничного наряда были приняты меры по задержанию правонарушителей, во время которых они оказывали физическое сопротивление и нанесли телесные повреждения одному из пограничников», – рассказали пограничники о подробностях происшествия.

Одного из задержанных госпитализировали с осколочным ранением руки.

В ходе проверки пограничники установили, что пятеро задержанных являются гражданами Украины, жителями населенного пункта Новобелая.

«Не исключено, что целью их пребывания в ночное время у государственной границы был поиск места осуществления противоправной деятельности, в том числе перемещения товаров из Украины в РФ, или разоблачения мест несения службы пограничными нарядами», – заключили в управлении ГПСУ.

Нарушителей ожидает административная ответственность.