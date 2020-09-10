Впервые с начала карантина: В «ЛНР» прибыл гуманитарный груз ООН

Сегодня, 10 сентября, в «ЛНР» прибыл гуманитарный конвой Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Это первый конвой с момента введения карантина, когда почти все движение через линию разграничения было приостановлено, включая ограничение движения гуманитарных конвоев. Об этом сообщили в УВКБ ООН, передают «Донецкие новости».

Уточняется, что автоколонна УВКБ ООН в составе 10 грузовиков прибыла в Луганск. Гуманитарный груз содержит древесину и строительные материалы общим весом 92 тыс. кг. Они предназначены для программы по восстановлению поврежденных из-за военных действий домов местных жителей.

В организации отметили, что УВКБ ООН является сопредседателем агентства по вопросам организации и логистики конвоев ООН и международных организаций с 2018 года. В течение 2020 года в «Л-ДНР» была организована доставка более 600 тыс. кг товаров для местных жителей.