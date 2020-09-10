В гаражах начало мощно стрелять: В неподконтрольной Макеевке произошел пожар (Фото)

В неподконтрольной украинской власти Макеевке (Донецкая обл.) сегодня, 10 сентября, случился масштабный пожар. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Пожар произошел между микрорайонами Магистральный и Первомайский в поселке Ханженково Советского района города. По сообщениям очевидцев, загорелись гаражи.

«После чего что-то в гаражах начало мощно стрелять, разлетаясь на сотни метров и попав в 8-й этаж рядом стоящего дома. Вследствие чего загорелся балкон, который тушили соседи и прибывшие сотрудники МЧС», – пишут макеевчане.

На ликвидации пожара были задействованы несколько расчетов спасателей, огонь помогали тушить местные жители.